Инфекционист: число смертей от коронавируса в США «значительно выше»

Инфекционист Энтони Фаучи заявил, что число смертей в США «значительно выше», чем официально подтвержденные 80 тысяч, пишет Mediaite.

Фаучи заявил об уверенности в большей цифре, приведя в пример штат Нью-Йорк.

«Могли быть люди, кто умерли дома от коронавируса, но они не были посчитаны, потому что не были в больнице», — сказал Фаучи.

США находятся на первом месте по распространению коронавируса: заразились 1 395 026, умерли 82 555 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Нью-Йорке от COVID-19 умерли 116 работников общественного транспорта

— Во Франции число жертв коронавируса приближается к 27 тысячам

— В Турции число случаев коронавируса превысило 141 тысячу