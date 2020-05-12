Инфекционист: число смертей от коронавируса в США «значительно выше»
Инфекционист Энтони Фаучи заявил, что число смертей в США «значительно выше», чем официально подтвержденные 80 тысяч, пишет Mediaite.
Фаучи заявил об уверенности в большей цифре, приведя в пример штат Нью-Йорк.
«Могли быть люди, кто умерли дома от коронавируса, но они не были посчитаны, потому что не были в больнице», — сказал Фаучи.
США находятся на первом месте по распространению коронавируса: заразились 1 395 026, умерли 82 555 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Нью-Йорке от COVID-19 умерли 116 работников общественного транспорта
— Во Франции число жертв коронавируса приближается к 27 тысячам