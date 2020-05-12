Более 90 россиян вернулись с Бали в Россию
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Более 90 российских граждан прибыли вывозным рейсом с Бали в Екатеринбург. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что летевший в Новосибирск самолет приземлился в Екатеринбурге, на его борту находились 95 пассажиров.
48 человек были направлены на двухнедельный карантин в обсерватор после того, как их осмотрели сотрудники Роспотребнадзора.
Известно, что жители Пермского края, Тюменской и Челябинской областей отправились спецтранспортом в свои регионы при помощи местных штабов.
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