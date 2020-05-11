В России установят льготное исчисление стажа для сражающихся с COVID-19 медиков

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Правительство России должно продумать варианты, как установить льготное исчисление стажа для медиков, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

До 20 мая кабмин должен предоставить список предложений о порядке льготного исчисления трудового стажа медработников за период их работы с больными COVID-19. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте Кремля.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря прошлого года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Общее число зараженных на сегодняшний день в России составляет 221 344. Всего с начала пандемии умерли 2009 человек, выздоровел 39 801 пациент.