Джонсон допустил открытие школ с 1 июня

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что школы в стране могут постепенно открываться с 1 июня, пишет РИА «Новости».

«Самое раннее после 1 июня, после каникул, мы думаем, что сможем начать пофазовое открытие магазинов и дать возможность ученикам начальных школ вернуться в школы», — сказал Джонсон.

Премьер выразил надежду, что ученики, которым предстоят экзамены, смогут позаниматься с учителями до каникул. Он также подчеркнул, что снятие ограничений будет зависеть от развития ситуации.

В Великобритании коронавирусом заразились почти 220 тысяч, скончались около 32 тысяч пациентов. Страна находится на карантине с 23 марта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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