В Нидерландах коронавирус выявлен у 42 382 человек
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В Нидерландах за минувшие сутки выявлено 289 новых случаев коронавируса, в целом в стране заболели 42 382 человека. Об этом сообщает РИА «Новости».
Скончались от инфекции 5 422 человека. За последние сутки — 63.
Данных о выздоровевших нет.
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