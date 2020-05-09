В Нидерландах коронавирус выявлен у 42 382 человек

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В Нидерландах за минувшие сутки выявлено 289 новых случаев коронавируса, в целом в стране заболели 42 382 человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Скончались от инфекции 5 422 человека. За последние сутки — 63.

Данных о выздоровевших нет.

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