В Британии зафиксировали снижение общего числа жертв COVID-19

В Великобритании за неделю упало общее число жертв коронавирусной инфекции впервые с 20 марта. Об этом говорят данные бюро национальной статистики.

Отмечается, что в период с 18 по 24 марта в Англии и Уельсе зафиксировано 21 997 летальных исходов в результате заражения коронавирусом, это на 354 меньше, чем 11-17 апреля, вопреки росту смертей в домах престарелых.

В больницах также снизилось количество умерших — от 9 434 до 8 243.

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