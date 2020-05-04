Новая Зеландия не выявила новых случаев коронавируса за последние сутки

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Власти Новой Зеландии впервые за шесть недель не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом на территории страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минздрава страны.

«Сегодня мы не зафиксировали случаев COVID-19. Общее число подтвержденных и вероятных случаев заражения по-прежнему составляет 1487», — сказал представитель ведомства.

Также за последние 24 часа в стране не зафиксировали погибших от инфекции. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии погибли 20 человек, выздоровели 1276 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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