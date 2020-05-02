Число зараженных COVID-19 на Украине за сутки выросло на 550

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На Украине за минувшие сутки зафиксировали 550 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 11 411. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что семь человек скончались от инфекции за прошедшие сутки. Всего в стране погибли 279 пациентов.

Вылечились от коронавирусной болезни 1 498 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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