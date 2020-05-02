МВФ выделит Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом

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Международный валютный фонд (МВФ) решил выделить Грузии около $200 млн в рамках программы помощи на борьбу с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Как отмечается, исполнительный совет МВФ рассмотрел программу экономических реформ Грузии, после чего решил выделить средства. Эти деньги пойдут для поддержания бюджета страны и для удовлетворения неотложных платежных нужд и финансовых потребностей, связанных с коронавирусом.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В мире заразились вирусом более 3,3 млн человек, выздоровели свыше 1 млн пациентов, умерли — 239 284.

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