В Калифорнии произошло сильное наводнение

Непрекращающиеся сильные ливни привели к масштабному наводнению на севере американского штата Калифорния. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Из-за разлива рек люди оказались заблокированы в домах и автомобилях. Одного из застрявших в затопленном автомобиле спасти не удалось. Экстренные службы получили от пострадавшего сигнал, и полицейские смогли вытащить его из воды. Но мужчина не выжил.

Власти опасаются потенциальных оползней и селевых потоков, которые могут вызвать дожди. Всего на потенциально опасных территориях проживают 30 млн человек.

23 декабря стало известно, что в связи с наводнением на юге Франции власти страны объявили в департаменте Эро наивысший красный уровень погодной опасности.

19 декабря сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах ликвидируют масштабные последствия мощных ливней. Сначала регион накрыла мощная песчаная буря, после которой начались проливные дожди, затопившие один из крупнейших городов страны Дубай.

Ранее сообщалось, что город Мохенджо-Даро в Пакистане, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, может быть разрушен из-за муссонов.