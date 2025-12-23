На Западе рассказали, кто мог стоять за хакерской атакой на госкомпанию Венесуэлы PDVSA

Хакерскую атаку, которой подверглась государственная нефтегазовая компания Венесуэлы Petróleos de Venezuela (PDVSA), могли осуществить США. Об этом пишет газета Politico.

Как уточнили бывшие американские должностные лица и эксперты в сфере кибербезопасности, масштабная кибератака, которая нарушила работу нефтегазовой инфраструктуры латиноамериканской республики, «имеет много признаков» операции Вашингтона.

«США являются одной из немногих стран, способных провести кибератаку такого масштаба», — сказано в публикации.

По мнению источников издания, за ней, вероятно, стоит Киберкомандование ВС США, которое создавалось для подобных задач и имеет все возможности для их выполнения.

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также заявил, что признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал: военная активность Соединенных Штатов вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие ресурсы.

Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции сообщили о крупной утечке данных после кибератаки на МВД страны.