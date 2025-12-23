На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе рассказали, кто мог стоять за хакерской атакой на госкомпанию Венесуэлы PDVSA

Politico: кибератака на госкомпанию Венесуэлы PDVSA имеет признаки операции США
true
true
true
close
Max Acronym/Shutterstock/FOTODOM

Хакерскую атаку, которой подверглась государственная нефтегазовая компания Венесуэлы Petróleos de Venezuela (PDVSA), могли осуществить США. Об этом пишет газета Politico.

Как уточнили бывшие американские должностные лица и эксперты в сфере кибербезопасности, масштабная кибератака, которая нарушила работу нефтегазовой инфраструктуры латиноамериканской республики, «имеет много признаков» операции Вашингтона.

«США являются одной из немногих стран, способных провести кибератаку такого масштаба», — сказано в публикации.

По мнению источников издания, за ней, вероятно, стоит Киберкомандование ВС США, которое создавалось для подобных задач и имеет все возможности для их выполнения.

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также заявил, что признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал: военная активность Соединенных Штатов вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие ресурсы.

Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции сообщили о крупной утечке данных после кибератаки на МВД страны.

