В России появилась новая схема мошенничества с «бесплатной» косметикой

РИА Новости: в России мошенники начали предлагать якобы бесплатную косметику
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В России мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая прохожим «бесплатную» косметику от имени парфюмерного гипермаркета «Золотое яблоко». Об этом сообщает РИА Новости.

Злоумышленники подходят к людям на улицах, представляются сотрудниками магазина и предлагают получить в подарок селективный парфюм за отзыв в приложении. После передачи «подарка» в фирменном пакете они требуют символическую оплату на свой счет или наличными, снижая сумму при отказе, но настаивая на возврате товара в случае неуплаты.

«Если отказаться от перевода, мошенник предлагает снизить сумму, а затем говорит, что при отказе от оплаты подарок придется вернуть», — отмечается в сообщении.

22 декабря руководитель департамента специальных сервисов Infosecurity (ГК Softline) Константин Мельников заявил, что перед Новым годом россияне совершают много онлайн-покупок, что провоцирует резкий всплеск активности мошенников. Одной из главных угроз в этот период являются фишинговые сайты интернет-магазинов, которые якобы продают интересующие человека товары. Когда человек оплачивает покупку на таком ресурсе, деньги уходят злоумышленнику, а жертва ничего не получает.

Ранее россиян предупредили об опасности платежей картой через Wi-Fi на новогодних ярмарках.

