Россиянам напомнили о необходимости уплаты налогов на доходы от сдачи квартир

РГР: около 20% владельцев жилой недвижимости декларирует доходы от сдачи квартир
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

Лишь около 20% российских собственников жилья декларируют доходы, получаемые от сдачи квартир в аренду. Об этом сообщил вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Андрей Банников, пишет газета «Известия».

При систематической сдаче имущества с целью получения прибыли необходима регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) с возможностью применения общей системы налогообложения (ОСН) с уплатой НДФЛ по прогрессивной ставке, упрощенной системы налогообложения (УСН) с уплатой 6% или 15%, либо автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН).

Физические лица, сдающие жилье, могут воспользоваться налогом на профессиональный доход (НПД) по ставке 4% (с ограничением в 2,4 млн рублей в год) или уплачивать НДФЛ, имея возможность использовать налоговые вычеты.

В ФНС подчеркнули, что государство поощряет легализацию доходов от аренды, предлагая различные режимы налогообложения с разными ставками и льготами. За сокрытие доходов предусмотрены штрафы: за непредставление декларации – до 30% от суммы налога (но не менее 1 000 рублей), а за неуплату или занижение налога – штраф в размере 20% от неуплаченной суммы.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Федор Выломов пояснил «Известиям», что при неофициальной аренде всегда существует риск доначисления налоговых обязательств за прошлые периоды с начислением штрафов и пени.

Кроме того, банки в последнее время усилили контроль за крупными и регулярными переводами. Если владелец карты не может подтвердить законность поступлений, транзакции могут вызвать подозрения, что приведет к блокировке счета или требованию предоставить подтверждающие документы.

«Плюс ко всему есть и правовые нюансы: если договор аренды официально не оформлен, собственнику сложнее через суд взыскать тот же долг по аренде или доказывать свою правоту при возможных конфликтах с арендаторами. Обеление рынка аренды — довольно сложный процесс, требующий системных решений. Одно из них — режим самозанятости, который уже действует», — подчеркнул эксперт.

Ранее россиянам объяснили, какой выбрать дизайн для сдачи квартиры.

