В Госдуме рассказали о рисках использования кредиток с длинным льготным периодом

Депутат Панеш предупредил о рисках кредитных карт с длинным льготным периодом
olgsera/Shutterstock/FOTODOM

Кредитные карты с длинным льготным периодом несут серьезные риски для заемщиков из-за скрытых комиссий и сложных условий. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Депутат отметил, что объем выдачи таких карт за год вырос более чем на 40%, но многие пользователи не учитывают дополнительные платежи: комиссии за снятие наличных, переводы, годовое обслуживание и резкий рост ставки при просрочке. После окончания льготного периода проценты начисляются на всю сумму задолженности, что приводит к существенным переплатам.

«Такая схема требует безупречной финансовой дисциплины... При этом многие заемщики не учитывают скрытые условия», — подчеркнул Панеш.

Парламентарий призвал регуляторов усилить контроль за рекламой кредитных карт, чтобы она не вводила граждан в заблуждение относительно реальной стоимости продуктов.

До этого сообщалось, что объемы выдачи кредитных карт в России в ноябре 2025 года снизились до 129,5 млрд рублей, достигнув минимального показателя за последние три года и вернувшись к уровню апреля 2022 года.

Ранее мужчина воровал кредитные карты, чтобы оплатить интимную пластическую операцию.

