На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван минимальный размер пенсии в 2026 году

Экономист Балынин: минимальная пенсия россиян составит 14 тыс. руб. в 2026 году
true
true
true
close
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Минимальная страховая пенсия россиян по старости в 2026 году едва превысит 14 тыс. рублей, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Страховая пенсия по старости назначается при соблюдении следующих условий: достижение общеустановленного пенсионного возраста — 59 лет для женщин и 64 года для мужчин в 2026 году, наличия 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и 15 лет страхового стажа. В 2026 году стоимость одного ИПК будет увеличена до 156,76 рубля (в 2025 году — 145,69 рубля), а размер фиксированной выплаты — до 9584,69 рублей (в 2025 году — 8907,70 рублей). Установленного минимального значения размера страховой пенсии по старости нет, но его можно получить расчетным путем», — отметил Балынин.

По его словам, например, при сформированных к дате назначения страховой пенсии 30 ИПК, ее размер будет равен 14 287,49 рубля в 2026 году. Это 7,6% или примерно на 1 тыс. рублей выше значения 2025 года.

Балынин напомнил, что всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера. Если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера составляет 14,5 тыс. рублей, а прожиточный минимум пенсионера в регионе равен 18,5 тыс. рублей, сумма социальной доплаты составит 4 тыс. рублей, пояснил экономист.

По данным Социального фонда РФ на октябрь 2025 года, средняя пенсия россиян составляет 25 200 рублей.

Ранее россиянам рекомендовали создать финансовую подушку к старости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами