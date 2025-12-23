Назван минимальный размер пенсии в 2026 году

Минимальная страховая пенсия россиян по старости в 2026 году едва превысит 14 тыс. рублей, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Страховая пенсия по старости назначается при соблюдении следующих условий: достижение общеустановленного пенсионного возраста — 59 лет для женщин и 64 года для мужчин в 2026 году, наличия 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и 15 лет страхового стажа. В 2026 году стоимость одного ИПК будет увеличена до 156,76 рубля (в 2025 году — 145,69 рубля), а размер фиксированной выплаты — до 9584,69 рублей (в 2025 году — 8907,70 рублей). Установленного минимального значения размера страховой пенсии по старости нет, но его можно получить расчетным путем», — отметил Балынин.

По его словам, например, при сформированных к дате назначения страховой пенсии 30 ИПК, ее размер будет равен 14 287,49 рубля в 2026 году. Это 7,6% или примерно на 1 тыс. рублей выше значения 2025 года.

Балынин напомнил, что всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера. Если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера составляет 14,5 тыс. рублей, а прожиточный минимум пенсионера в регионе равен 18,5 тыс. рублей, сумма социальной доплаты составит 4 тыс. рублей, пояснил экономист.

По данным Социального фонда РФ на октябрь 2025 года, средняя пенсия россиян составляет 25 200 рублей.

Ранее россиянам рекомендовали создать финансовую подушку к старости.