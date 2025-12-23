На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Большинство россиян будут отмечать Новый год тише и скромнее

Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Большинство россиян планируют отмечать Новый год без размаха. От любимых традиций при этом не отказываются, просто вместо «чем больше, тем лучше» теперь аккуратный, продуманный подход. Это показало исследование платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Новый год по-прежнему начинается с елки, но подход к ней стал более практичным. По данным опроса, к середине декабря у 41% россиян дома уже стоит искусственная елка, еще 17% планируют ее поставить. Живую елку выбирают заметно реже: 13% только собираются купить, а у 9% она уже украшена. При этом 13% респондентов признались, что в этом году елку вообще не будут ставить.

Минимализм касается бюджета, но не визуального эффекта. Среди тех, кто ставит елку, 39% выбирают большую — высотой 1,5–2 метра. Еще 35% останавливаются на средней (около 1 метра). Маленькие настольные варианты выбирают лишь 12%, а елки «под потолок» — 14%. Для многих елка остается центральным элементом дома и символом праздника, а не формальностью.

Те, кто решаются на покупку новой елки, они делают это осторожно. 69% опрошенных заявили, что будут наряжать искусственную елку, оставшуюся с прошлых лет. Новую елку — живую или искусственную — планируют купить только 27%. При этом почти половина из них (47%) готовы потратить на покупку от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а суммы выше 10 тыс. рублей рассматривают лишь 18%.

Праздничный декор все чаще собирают из того, что уже есть дома. Четверть (25%) россиян признались, что вообще не планируют тратиться на украшения. Среди тех, кто готов покупать новое, самая популярная категория расходов — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей (29%). Более 7 тыс. рублей на игрушки, гирлянды и мишуру готовы потратить единицы. Выходит, что праздничную атмосферу создают не за счет новых покупок, а за счет привычных деталей и настроения.

Отношение к живым елкам остается противоречивым. Для 28% россиян покупка живой елки — это традиция, без которой «нет ощущения праздника». Еще 19% ценят запах хвои. При этом 24% честно признаются, что после праздников остаются только иголки и усталость от уборки, а 11% считают такую покупку бессмысленной тратой. Живая елка — больше ностальгия и эмоция, чем рациональный выбор.

Праздник все чаще проходит тише и осознаннее. 43% россиян говорят, что им нравятся салюты, однако 29% категорически против их запуска, а еще 28% относятся к ним равнодушно.

Салют все реже воспринимается как «общее удовольствие». Он остается радостью для одних и источником дискомфорта для других, что и объясняет постепенный уход от шумного формата праздника. Для 28% россиян салют — это радость и для детей, и для взрослых, еще 24% воспринимают его как красивую праздничную традицию. Однако 15% называют фейерверки проблемой для родителей младенцев и владельцев домашних животных, 10% считают их бесполезной тратой денег, а 8% — опасной игрушкой, которую стоит запретить.

Импульсивных трат на пиротехнику становится все меньше. Среди тех, кто все же планирует запускать салюты, 26% готовы потратить от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, 16% — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Траты выше 10 тыс. рублей рассматривают лишь 1% опрошенных. При этом почти половина респондентов (46%) прямо заявили, что салюты запускать не планируют вовсе. Фейерверки уступают место более спокойным и безопасным форматам праздника.

Россияне не скрывают, что пересматривают праздничные бюджеты. 32% респондентов заявили, что в этом году будут экономить на Новом годе, еще 26% планируют сократить расходы «немного». Лишь 12% готовы потратить больше, чем в прошлом году, а 24% сохранят бюджет на прежнем уровне. Осторожность в расходах стала массовой стратегией, а не вынужденной мерой для отдельных групп.

Среди тех, кто планирует экономить, 20% в первую очередь сократят траты на подарки, 15% — на путешествия и поездки, 12% — на услуги вроде маникюра и бьюти-процедур. На алкоголь, украшения и елку экономят реже, а на продуктах для новогоднего стола — еще осторожнее. Экономия касается «дополнительных» удовольствий, но не самого ощущения праздника.

Ранее россияне рассказали, за что не любят Новый год.

