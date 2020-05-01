В Москве от коронавируса вылечились 5766 человек
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В Москве от коронавируса за прошедшие сутки вылечился 631 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровел ещё 631 человек», — сказала она.
Всего от коронавируса в столице выздоровели 5 766 человек.
Ракова напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, заниматься самолечение ни в коем случае не стоит.
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