В Москве от коронавируса вылечились 5766 человек

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В Москве от коронавируса за прошедшие сутки вылечился 631 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровел ещё 631 человек», — сказала она.

Всего от коронавируса в столице выздоровели 5 766 человек.

Ракова напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, заниматься самолечение ни в коем случае не стоит.

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