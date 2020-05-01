В 60 регионах РФ введен особый противопожарный режим

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Сотрудник МЧС России на учениях по ликвидации последствий лесных пожаров в Подмосковье, апрель 2017... Сотрудник МЧС России на учениях по ликвидации последствий лесных пожаров в Подмосковье, апрель 2017...
Сотрудник МЧС России на учениях по ликвидации последствий лесных пожаров в Подмосковье, апрель 2017...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

В 60 российских регионах объявлен особый противопожарный режим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В настоящее время особый противопожарный режим действует в 60 субъектах России», — заявил представитель ведомства.

Отмечается, что данная мера предусматривает запрет на посещение лесов и ограничения на разведение костров, сжигание мусора, выжигание сухой растительности и прочее использование открытого огня.

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