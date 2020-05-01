В 60 регионах РФ введен особый противопожарный режим
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В 60 российских регионах объявлен особый противопожарный режим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В настоящее время особый противопожарный режим действует в 60 субъектах России», — заявил представитель ведомства.
Отмечается, что данная мера предусматривает запрет на посещение лесов и ограничения на разведение костров, сжигание мусора, выжигание сухой растительности и прочее использование открытого огня.
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