Все регионы России продлили режим самоизоляции

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Все российские регионы продлили режим самоизоляции из-за коронавируса на майские праздники или до середины месяца, передает ТАСС со ссылкой на заявления региональных властей и соответствующие нормативно-правовые акты.

Так, режим нерабочих дней, действующий в стране с 30 марта, продлится в большинстве регионов по 11 мая, в остальных — по 9 мая.

При этом в каждом четвертом субъекте режим продолжает действовать до особого распоряжения.

По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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