ФСБ завела дело из-за комментария с призывом «ликвидировать» больных коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/300/12881300/RIAN_6035483.HR-pic905-895x505-20818.jpg">

В Пензенской области УФСБ возбудила уголовное дело из-за комментария в социальной сети «ВКонтакте», где содержался призыв «ликвидировать» тех, кто заражен коронавирусом, передает РИА «Новости».

По данным Генпрокуратуры, пользователь написал на странице одного из пензенских пабликов, что заболевших нужно «немедленно ликвидировать». Также человек призывал закрыть въезд в область и выезд из нее. Позднее специалисты установили в этих словах побуждение к враждебным действиям. Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к комментарию, а областная прокуратура направила в УФСБ материалы для решения о возбуждении уголовного дела.

В ФСБ отметили, что документы прокуратуры рассмотрели и решили завести новое производство. Против комментатора возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России. Стоит отметить, что фигурантам этого дела грозит наказание в виде заключения на срок до пяти лет. Доступ к комментарию в соцсети в настоящее время уже заблокировали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиянку осудят за фейки о коронавирусе

— Генпрокуратура выявила фейки о сотнях погибших от коронавируса

— В России выявили новые фейки о коронавирусе во «ВКонтакте», Facebook и YouTube