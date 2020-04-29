Власти Абхазии продлят ограничения из-за COVID-19 до 15 мая
Власти Абхазии приняли решение о продлении введенных из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19 мер. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб в рамках встречи с оперштабом по защите населения от коронавирусной инфекции принял решение о продлении части ограничений до 15 мая.
Так, среди таких ограничений значатся проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных, свадебных торжеств. Кроме того, продлен запрет на работу баров, ресторанов и кафе. Сохранены ограничения на бронирование мест в гостиницах, прием граждан и на экскурсионную деятельность.
Анкваб также сохранил ограничения на работу учебных учреждений и заявил о продлении школьных каникул.
Ограничения не коснутся работы общественного транспорта, деятельности салонов красоты.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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