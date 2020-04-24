В регионах рабочие пропуска будут давать лишь на полдня
Минкомсвязи разработали систему выдачи пропусков, которую можно будет использовать во всех российских регионах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Качанова.
Отмечается, что в регионах она будет бесплатной. Система была создана на инфраструктуре электронного правительства компанией «Ростелеком» в рамках существующего контракта.
По словам Качанова, формат пропуска будет единообразным, его можно будет предъявить как в своем регионе, так и в другом.
Так, рабочие пропуска будут действовать 12 часов. Речь идет о тех, кому в офисе необходимо появляться лишь иногда. Для постоянного пропуска заявку должен подать работодатель.
Зарегистрировать пропуск можно будет на портале гоуслуг или в мобильном приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус».
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