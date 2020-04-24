В регионах рабочие пропуска будут давать лишь на полдня

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Минкомсвязи разработали систему выдачи пропусков, которую можно будет использовать во всех российских регионах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Качанова.

Отмечается, что в регионах она будет бесплатной. Система была создана на инфраструктуре электронного правительства компанией «Ростелеком» в рамках существующего контракта.

По словам Качанова, формат пропуска будет единообразным, его можно будет предъявить как в своем регионе, так и в другом.

Так, рабочие пропуска будут действовать 12 часов. Речь идет о тех, кому в офисе необходимо появляться лишь иногда. Для постоянного пропуска заявку должен подать работодатель.

Зарегистрировать пропуск можно будет на портале гоуслуг или в мобильном приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус».

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