Мурашко: ситуация с коронавирусом в России управляемая

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России управляемая, передает РИА «Новости».

По его словам, проводимые мероприятия по недопущению распространения вируса позволили профилактировать пиковую нагрузку на медорганизации и создать дополнительный резерв времени для подготовки сил и средств.

Об этом министр сказал на заседании координационного совета у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,5 млн.

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