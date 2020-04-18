На юге Москвы загорелся ТЦ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/227/12125227/RIAN_5702720.HR-pic905-895x505-43525.jpg">

В торговом центре на юге Москвы произошло возгорание. Об этом сообщает РИА «Новости».

Возгорание произошло в торговом центре «Гагаринский».

Из здания были эвакуированы около 300 человек.

По данным источника из экстренных служб, в результате ЧП никто не пострадал. Очаг пожара произошел в электрощитовой на подземной парковке, возгорание было ликвидировано.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В центре Москвы загорелся пятиэтажный офис

— Спасатели потушили пожар в центре Москвы

— В центре Москвы загорелся хостел