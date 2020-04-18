На юге Москвы загорелся ТЦ

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В торговом центре на юге Москвы произошло возгорание. Об этом сообщает РИА «Новости».

Возгорание произошло в торговом центре «Гагаринский».

Из здания были эвакуированы около 300 человек.

По данным источника из экстренных служб, в результате ЧП никто не пострадал. Очаг пожара произошел в электрощитовой на подземной парковке, возгорание было ликвидировано.

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