На юге Москвы загорелся ТЦ
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В торговом центре на юге Москвы произошло возгорание. Об этом сообщает РИА «Новости».
Возгорание произошло в торговом центре «Гагаринский».
Из здания были эвакуированы около 300 человек.
По данным источника из экстренных служб, в результате ЧП никто не пострадал. Очаг пожара произошел в электрощитовой на подземной парковке, возгорание было ликвидировано.
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