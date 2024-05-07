Стали известны самые шашлычные регионы России

Самыми шашлычными регионами России оказались Центральный, Северо-Западный и Уральский. В них жители готовят мясо на огне от 6 до 12 раз в год. В Приволжском, Северо-Кавказском, Сибирском, Южном и Дальневосточном регионах — от 2 до 5 раз в год. Это показало исследование СберМаркет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно исследованию, россияне чаще всего называют приготовленное на огне мясо шашлыком, мясом на углях, грилем, барбекю и кебабом. Жители Северо-Кавказского федерального округа отметили, что в их регионе для названия блюда используют ‭«мясо на углях», а в Сибирском округе — ‭«‬гриль». Наименование «барбекю» популярнее в Дальневосточном федеральном округе, а «кебаб» в Южном. В качестве инструментов для приготовления мяса традиционно используются шампуры. Такое название обычно можно встретить в Северо-Западном, Уральском, Северо-Кавказском округах. Другое популярное название — «шпажка». Оно наиболее часто встречается в Сибирском и Приволжском округах. «Вертелом» называют шампур чаще, чем в других регионах, на Дальнем Востоке.

Чаще всего россияне делают шашлыки из свинины и курицы: так ответили 88% и 57% респондентов соответственно. Также популярны баранина (23%) и говядина (22%). Менее популярна индейка (10%). Шашлык из свинины больше других выбирают в Южном и Уральском федеральных округах, из курицы и баранины — на Северном Кавказе, а из говядины — также на Северном Кавказе и Дальнем Востоке. 65% респондентов отметили, что предпочитают готовое маринованное мясо. Наиболее часто такой вариант покупают жители Уральского федерального округа. Также на Северном Кавказе чаще, чем в других регионах, готовят шашлык из рыбы — лосося и скумбрии. Меньше всех такой вариант блюда предпочитают жители Приволжья.

Традиционно к готовому мясу подают дополнительные блюда. Свежие овощи и зелень выбирают жители Северо-Западного и Северо-Кавказского округов, салат из свежих овощей — в Уральском, запеченный картофель — в Южном, маринованные лук и овощи — в Сибирском, Южном и Северо-Кавказском. Овощи-гриль и запеченные шампиньоны готовят вместе с шашлыками жители Южного и Северо-Кавказского округов. В Дальневосточном федеральном округе в качестве гарнира к шашлыку подают рис.

Готовый шашлык россияне используют в качестве ингредиента для других блюд. Например, жители Поволжья и Юга добавляют приготовленное мясо на углях в шаурму, в центральной части России — в рагу, на Северном Кавказе — в салат, на Дальнем Востоке — в пироги и пиццы, в Сибири — в гуляш.

По мнению большинства респондентов (72%) самый популярный маринад для мяса — из лука и уксуса. Особенно часто в приготовлении его используют жители Южного федерального округа. На втором месте — майонезный (46%), на третьем — на минеральной воде (27%), на четвертом — кефирный (25%), на пятом — из соевого соуса (20%). Маринад из майонеза популярнее остальных в Приволжском и Уральском федеральных округах. В Дальневосточном и Южном регионах жители для приготовления мяса используют минеральную воду. В Северо-Западном округе предпочитают кефирный маринад, а в Сибирском — томатный. Из необычных вариантов: в винном маринаде чаще, чем в других регионах, готовят мясо в Северо-Кавказском округе, в пивном — в Северо-Западном, и Дальневосточном.

В качестве соусов к готовому мясу россияне чаще всего подают кетчуп (80%), аджику (42%), чесночный (47%), майонез (36%) и барбекю (31%). Кетчуп популярнее в Приволжье, аджика — на Юге и Северном Кавказе, чесночный и барбекю — на Дальнем Востоке, горчица — в Сибири.

Большинство россиян (89%) тратят на приготовление шашлыка до 5 000 рублей. Однако жители Северо-Кавказского округа на шашлыки готовы потратить до 10 000 рублей, жители Центрального и Южного округов — до 1 000 рублей.

Чаще, чем в других регионах, самостоятельно готовят шашлык в Центральном федеральном округе. На втором месте — в Сибирском, на третьем — в Дальневосточном. 90% респондентов считают май самым популярным месяцем для приготовления мяса на мангале. Меньше всего россияне готовят шашлыки в феврале. В Южной части России и на Северо-Кавказе шашлычный сезон продолжается с марта по октябрь, в остальных регионах — с мая по сентябрь.

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