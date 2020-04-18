Легкомоторный самолет разбился под Хабаровском

В 30 км от Хабаровска разбился легкомоторный самолет, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По предварительной информации, в результате крушения погибли три человека, которые были на борту воздушного судна.

Как сообщает собеседник агентства, самолет марки Л-4 упал при выполнении учебно-тренировочного полета.

Других подробностей случившегося пока нет.

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