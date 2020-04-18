Легкомоторный самолет разбился под Хабаровском
close
В 30 км от Хабаровска разбился легкомоторный самолет, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
По предварительной информации, в результате крушения погибли три человека, которые были на борту воздушного судна.
Как сообщает собеседник агентства, самолет марки Л-4 упал при выполнении учебно-тренировочного полета.
Других подробностей случившегося пока нет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Загоревшийся в воздухе самолет упал в Маниле
— Восемь человек погибли в результате крушения самолета на Филиппинах