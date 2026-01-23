Самолет совершил экстренную посадку в Красноярске из-за обледенения

Самолет, совершавший полет из Новосибирска в Якутск, экстренно сел в Красноярск. Об этом говорится в Telegram-канале авиакомпании «Якутия».

По предварительным данным, отметила авиакомпания, это произошло из-за обледенения клапана системы наддува воздушного судна, что было вызвано воздействием низких температур.

«22 января в 23:08 по местному времени рейс 466 Москва – Новосибирск – Якутск вылетел из аэропорта Новосибирска. Примерно через час экипаж зафиксировал снижение давления в салоне воздушного судна», — сообщается в публикации.

В целях безопасности в 01:30 по местному времени борт совершил посадку в аэропорту Красноярска.

Для расследования авиационного инцидента назначена комиссия МТУ Росавиации.

Окончательные выводы представят по завершении работы специальной комиссии по расследованию происшествия.

В «Якутии» добавили, что резервный самолет уже вылетел из Москвы (Внуково) в Красноярск, чтобы доставить пассажиров в конечный пункт назначения.

Ранее стало известно, что Шереметьево в июне запустит эксперимент по посадке в самолет без паспорта.