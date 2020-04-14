Школьники из России застряли в США на фоне сворачивания учебных программ из-за COVID-19

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Российские школьники, которые прибыли на обучение в США, оказались в сложной ситуации из-за сворачивания учебных программ на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что в США застряли свыше 70 школьников, которые участвовали в курируемой госдепом США образовательной программе.

Она подчеркнула, что некоторые школьники были «выставлены за дверь» в результате «пожарного» сворачивания программ на фоне пандемии.

«Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, и до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, министерство сделало демарш госдепартаменту и американскому посольству в России в связи с данной ситуацией.

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