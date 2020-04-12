В Подмосковье хотят увеличить число ежедневных тестов на коронавирус
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе хотят делать до 7 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции в сутки. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, еще три недели назад в Подмосковье делали в среднем по 500 тестов в день, однако он назвал это число очень маленьким.
Воробьев отметил, что область готова развернуть тестирование примерно на 7 тыс. тестов сутки.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Всего на сегодняшний день в России вирусом заразились более 13,5 тыс. человек, при этом вылечились более 1 тыс. пациентов, а умерли — 106.
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