В США число жертв коронавируса превысило 20 тысяч

<img src="//img.gazeta.ru/files3/13/13044013/2020-04-03T191830Z_1054331028_RC27XF9F3SG7_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-NEW-YORK-pic905-895x505-82422.jpg">

В США от коронавируса скончались больше 20 тыс. человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Также сообщается о 519 тыс. заразившихся.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— От коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки скончались почти 800 человек

— Во Франции число погибших от коронавируса приближается к 14 тысячам

— В Турции за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на пять тысяч