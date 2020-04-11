В Армении и Грузии увеличилось число зараженных коронавирусом

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В Армении и Грузии увеличилось число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным армянского единого информационного центра, в Армении число заболевших достигло 966.

Выздоровели в стране 173 человека, скончались от вируса — 13 пациентов.

Согласно минздраву Грузии, в республике за минувшие сутки выявлено еще 16 случаев заражения COVID-19, общее число заболевших составляет 236.

В настоящее время в стране в режиме карантина находятся 4 тыс. 672 человека, под меднаблюдением в стационарах 373 пациента. Выздоровели 54 человека, зафиксировано три летальных исхода.

По последним данным, в мире выявлено 1,7 млн случаев заражения коронавирусом нового типа.

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