В СК назвали причину пожара в колонии под Иркутском

Следственный комитет России по Иркутской области назвал причину пожара в колонии № 15 в городе Ангарске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

Кроме того, следователями возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения».

По данным СК, во время отбоя один из заключенных не подчинился требованиям надзирателя, а также употребил нецензурную лексику в его адрес.

Затем несколько заключенных нанесли телесные повреждения себе и одному из сотрудников ИК.

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