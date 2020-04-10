В Госдуме призвали дать медикам оплачиваемый отпуск после пандемии

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Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил дать дополнительный оплачиваемый отпуск медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву в срочном порядке подготовить законопроект о выплате стимулирующих надбавок для медицинских работников, работающих с больными коронавирусом.

Сухарев привел в пример этот момент, а также предложил помимо утвержденных мер предоставить таким медикам дополнительный оплачиваемый отпуск после окончания особых мер, введенных из-за распространения COVID-19.

Он указал длительность отпуска в 28 дней.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,6 млн.

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