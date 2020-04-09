Лаборатории ФСИН начали проверять заключенных на COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/79/13038079/Depositphotos_336868908_l-2015-pic905-895x505-54338.jpg">

Лаборатории Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) начали тестировать на выявление коронавируса заключенных и персонала колоний и следственных изоляторов (СИЗО). Об этом сообщает пресс-бюро ведомства.

Отмечается, что в территориальных органах ФСИН в настоящее время действуют 49 ПЦР-лабораторий, в которых возможно провести тест на COVID-19.

В Москве работают две такие лаборатории.

К настоящему времени в данных лабораториях проведено уже более 1400 соответствующих тестов.

«В тех территориальных органах, где нет собственных лабораторий для подобных исследований, тестирование проводят в учреждениях, подведомственных Роспотребнадзору», — говорится в сообщении.

По данным ФСИН, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных пока нет случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,5 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Бояться их не надо»: заключенных могут выпустить из-за COVID-19

— В московских СИЗО разрешили передачу лекарств

— ФСИН: в российских колониях и СИЗО нет заразившихся коронавирусом