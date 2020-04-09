Лаборатории ФСИН начали проверять заключенных на COVID-19
Лаборатории Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) начали тестировать на выявление коронавируса заключенных и персонала колоний и следственных изоляторов (СИЗО). Об этом сообщает пресс-бюро ведомства.
Отмечается, что в территориальных органах ФСИН в настоящее время действуют 49 ПЦР-лабораторий, в которых возможно провести тест на COVID-19.
В Москве работают две такие лаборатории.
К настоящему времени в данных лабораториях проведено уже более 1400 соответствующих тестов.
«В тех территориальных органах, где нет собственных лабораторий для подобных исследований, тестирование проводят в учреждениях, подведомственных Роспотребнадзору», — говорится в сообщении.
По данным ФСИН, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных пока нет случаев заражения коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,5 млн.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Бояться их не надо»: заключенных могут выпустить из-за COVID-19
— В московских СИЗО разрешили передачу лекарств
— ФСИН: в российских колониях и СИЗО нет заразившихся коронавирусом