Шойгу призвал Бастрыкина привлечь к ответу зарубежных чиновников за снос советских памятников

Глава Минобороны России Сергей Шойгу попросил руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности представителей власти отдельных зарубежных стран, которые ответственны за снос памятников советским гражданам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Там уведомили, что Шойгу уже направил главе СК обращение с просьбой рассмотреть данный вопрос.

По словам министра обороны, решения по сносу мемориальных сооружений погибшим советским гражданам принимают «наиболее одиозные представители государственных и местных органов власти».

Он также указал в своем обращении к Бастрыкину на снос памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который 3 апреля этого года был демонтирован в Праге по инициативе старосты района Прага-6 Коларжа.

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