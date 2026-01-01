Размер шрифта
Новости политики

Зеленского осудили за обвинения в адрес Индии из-за Путина

Экс-глава МИД Сибал: обвинения Зеленского в адрес Индии недопустимы
MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет права обвинять Индию в том, что она не поддерживает Киев. Об этом заявил экс-глава МИД Индии Канвал Сибал в соцсети Х, комментируя украинскую атаку на резиденцию российского лидера.

«Зеленскому следовало бы серьезно задуматься о собственном политическом курсе и не обвинять Индию», — написал Канвал Сибал.

Бывший министр обратил внимание на то, что даже президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Киева после того, как получил информацию от своих разведчиков об атаке на резиденцию Владимира Путина.

По мнению Сибала, действия Зеленского опасны, поскольку мотивированы неправильным восприятием собственных возможностей. Экс-министр считает, что украинскому лидеру следует прекратить заниматься пиар-играми и вернуться в реальность.

До этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Министр предупредил, что в связи с окончательным переходом Украины к политике террора Россия намерена пересмотреть свою переговорную позицию по урегулированию конфликта.

Сам Зеленский опроверг обвинения, что Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области.

Ранее премьер Индии Моди выразил обеспокоенность из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина.

