Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Президенты России и США сыграли в «Монополию» в «Детском мире»

РИА Новости: Путин и Трамп сыграли в «Монополию» в рекламе «Детского мира»
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сыграли в «Монополию» в рекламе, сгенерированной нейросетью на официальном сайте «Детского мира», заметили РИА Новости.

На сгенерированном ИИ изображении президенты в прекрасном расположении духа и играют в настольную игру, сидя на веранде.

Изображение размещено на официальном сайте магазина, где можно заказать игру.

31 декабря итальянская газета Corriere della Sera назвала главным событием 2025 года — саммит России и США на Аляске, прошедший в августе. Издание отметило, что эта встреча продемонстрировала явное преимущество российской стороны. В 2025 году Путин достиг «значительной дипломатической победы», подчеркнуло СМИ.

По версии журнала Politico, Путин и Трамп стали одними из самых влиятельных лидеров 2025 года. При этом американский лидер «обогнал» российского коллегу в рейтинге издания.

Ранее в России появились сувенирные доллары с Трампом, превращающимся в Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27543967_rnd_9",
    "video_id": "record::7efb2c89-177d-4af3-9b47-e1cdb6a7b9a4"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+