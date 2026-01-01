Президенты России и США сыграли в «Монополию» в «Детском мире»

РИА Новости: Путин и Трамп сыграли в «Монополию» в рекламе «Детского мира»

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сыграли в «Монополию» в рекламе, сгенерированной нейросетью на официальном сайте «Детского мира», заметили РИА Новости.

На сгенерированном ИИ изображении президенты в прекрасном расположении духа и играют в настольную игру, сидя на веранде.

Изображение размещено на официальном сайте магазина, где можно заказать игру.

31 декабря итальянская газета Corriere della Sera назвала главным событием 2025 года — саммит России и США на Аляске, прошедший в августе. Издание отметило, что эта встреча продемонстрировала явное преимущество российской стороны. В 2025 году Путин достиг «значительной дипломатической победы», подчеркнуло СМИ.

По версии журнала Politico, Путин и Трамп стали одними из самых влиятельных лидеров 2025 года. При этом американский лидер «обогнал» российского коллегу в рейтинге издания.

Ранее в России появились сувенирные доллары с Трампом, превращающимся в Путина.