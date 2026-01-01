Размер шрифта
Новости. Общество

В Амстердаме в новогоднюю ночь загорелась церковь с 150-летней историей

NLT: пожар уничтожил башню 150-летней церкви рядом с центром Амстердама
Leon Ritzen/via Reuters

В новогоднюю ночь недалеко от исторического центра Амстердама произошел крупный пожар в церкви Вонделкерк с почти 150-летней историей. Об этом сообщает газета NL Times.

По данным издания, после полуночи загорелась башня церкви. Власти разослали экстренное уведомление с предупреждением о сильном задымлении. Уже к 01:00 по местному времени возгорание официально классифицировали как крупное из-за плотной застройки и распространения огня. Позднее уровень тревоги повысили до регионального режима Grip 2, что позволило привлечь дополнительные силы спасателей из-за пределов Амстердама и задействовать региональную оперативную группу для координации действий.

Отмечается, что спустя более часа после начала пожара от верхней части 154-летнего здания начали отламываться фрагменты. Спустя время башня полностью обрушилась. Представитель экстренных служб региона Амстердам — Амстелланд сообщил, что из-за возгорания в башне в восточном направлении разлетались искры, образуя «дождь из огня».

Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что пожар оказался крайне интенсивным и разрушительным для памятника архитектуры. Однако, по ее словам, первоочередной задачей стало обеспечение безопасности местных жителей и сохранность их домов.

Жителей близлежащих домов начали эвакуировать. Представитель экстренных служб уточнил, что точное число затронутых зданий и улиц пока неизвестно, добавив, что тлеющие части старой древесины разносились ветром в сторону центра города.

Как отметил корреспондент NLT, все улицы вокруг церкви были перекрыты. На месте собрались десятки людей. В экстренном оповещении жителям рекомендовали держаться на расстоянии и не мешать работе спасательных служб.

Церковь Вонделкерк построили в 1872 году и до 1977 года использовалась как римско-католический храм. В последние годы здание служило площадкой для мероприятий и размещения небольших коммерческих проектов, следует из данных муниципалитета.

