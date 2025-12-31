Древний Коран, прекрасные люди и вкусная еда: почему в 2026 году стоит съездить в Ташкент?

В последние несколько лет Узбекистан стал одним из самых популярных туристических направлений. Удивительно, что этого не произошло раньше: в стране есть все, что нужно путешественнику, — от древнейших памятников архитектуры и этнографических впечатлений до природных красот. И, конечно, гастрономия! Нет человека, которому не нравился бы плов. «Газета.Ru» рассказывает, почему начать знакомство с Узбекистаном нужно с Ташкента.

В 2025 году Узбекистан отметил очередной виток туристического бума. С января по сентябрь страну посетили 8,6 млн туристов из-за рубежа: это на 49% больше, чем в 2024-м, подсчитал национальный комитет по статистике. Число гостей из России за девять месяцев составило 757,1 тыс. человек — на 20% больше, чем в прошлом году.

Развитием туризма в Узбекистане активно занимаются — для гостей из-за границы облегчают визовый режим, строят гостиницы, открывают турагентства, разрабатывают новые туристические маршруты. Да и добраться до Узбекистана становится все проще. Помимо флагманской авиакомпании Uzbekistan Airways, здесь базируются Air Samarkand, выполняющая рейсы между Самаркандом и странами Ближнего Востока, Кавказа и Азии, Qanot Sharq и совсем новая Centrum Air. Эта частная авиакомпания первый свой рейс выполнила в феврале 2023-го, и сейчас ее самолеты летают из Ташкента и других городов Узбекистана в несколько городов России, в страны СНГ, Катар, ОАЭ, Таиланд, Южную Корею, Индию и даже на Мальдивы. А на рейсах из Узбекистана кормят пловом — кстати, очень неплохим.

Bilal Kocabas/Shutterstock/FOTODOM

Центр притяжения для туристов — это древние Самарканд, Бухара и Хива с их мечетями, мавзолеями и крепостями. На их фоне несколько меркнет Ташкент, такой же древний, но не настолько хорошо сохранившийся. Но начать знакомство с Узбекистаном стоит все-таки со столицы. Именно здесь можно увидеть, как древний город и средневековые глинобитные дома могут соседствовать с бруталистской архитектурой 60-х и 70-х годов, как красные кирпичные классические здания XIX века, появившиеся при Российской империи, сочетаются с необычными советскими многоэтажками, и как традиционные махалли за высокими заборами не мешают расти современным торговым центрам и небоскребам. Ташкент — настоящий город контрастов, который с уважением смотрит в прошлое и с надеждой в будущее. За несколько дней здесь можно несколько раз попутешествовать во времени, туда и обратно.

Навстречу давнему прошлому

В 1966 году Ташкент, ставший столицей советского Узбекистана в 1930-м, пережил сильное землетрясение, затронувшее центр города. Основанный еще до нашей эры, он был разрушен, — и через три с половиной года вырос новый Ташкент, отстроенный благодаря помощи союзных республик: с многоэтажными домами, широкими бульварами и пышной зеленью.

Большинство одноэтажных глинобитных домов не сохранились — но часть Старого города осталась нетронутой. Так что сегодня мы можем увидеть, как выглядела эта часть Ташкента, восхититься традиционной деревянной резьбой и мозаиками (конечно, все это восстановлено, но красиво необычайно), пройтись по улочкам старой махалли, наблюдая за ее повседневной жизнью, и, свернув в узкий проулок, вдруг выйти к Центру исламской цивилизации, гигантскому и совершенно новому комплексу в самаркандском стиле с куполом высотой в 65 метров. Он вот-вот откроется: обещают, что здесь будут исследовательские отделы, фонд редких рукописей, библиотека, реставрационные мастерские, мультимедийные пространства — в общем, музей и исследовательский центр в оболочке традиционной исламской архитектуры. А территория вокруг уже благоустроена — тут вовсю цветут розы, пышно кустится базилик.

Центр исламской цивилизации в Ташкенте Алексей Филиппов/РИА Новости

Самое главное: в Центре исламской цивилизации разместили один из древнейших рукописных Коранов — Самаркандский куфический Коран VII века, принадлежавший, как считается, зятю пророка Мухаммеда, третьему халифу Усману. Прежде он хранился неподалеку: внушительный новый центр — это часть религиозного комплекса, выросшего возле могилы ученого и богослова X века Хазрати Имама. Помимо, собственно, мавзолея, на площади находятся медресе Барак-хана XVI века и медресе Муйи Муборак, где сейчас хранится волос пророка Мухаммеда, а еще — соборная мечеть, возведенная в 2007 году. И все это окружено зеленью парка, где живут аисты. В Ташкенте вообще, кажется, все окружено зеленью.

В городе сохранилось несколько мавзолеев — например, мавзолей Шейха Ховенди ат-Тахура, построенный по приказу Тамерлана во второй половине XIV века, мавзолей Занги-ата, возведенный тогда же, мавзолей Шейха Зайнудина, тоже созданный в XIV веке по приказу Тамерлана, но перестроенный в XIX веке. Сохранившиеся мавзолеи и медресе — это и архитектурные памятники, и духовные центры.

50 лет тому назад

И все же Ташкент совсем не выглядит древним! Это живой, меняющийся на глазах город с бьющимся сердцем, оживленными рынками, шедеврами советской модернистской архитектуры, которую, кажется, только сейчас вновь начинаем ценить, и небоскребами нового делового центра Ташкент-Сити с одноименным парком, открытым в 2019 году. И если жители Узбекистана считают, что смотреть в Ташкенте нужно именно Ташкент-Сити (именно туда автора уверенно направили соседи по креслам в самолете Баха и Нуриддин), то для туриста все-таки интереснее выдающиеся здания советского модернизма.

Ташкентская архитектура советского периода — особенная. Здешние многоэтажки строились с учетом национальных и климатических особенностей: на каждой из них можно заметить узорчатые оконные решетки (их еще называют теневыми) — панджары. Такие украшают дома в Центральной Азии с эпохи Тимуридов XIV–XVI веков, когда и зародился архитектурный стиль, восхищающий нас в Самарканде. Панджары давали прохладу, проветривая помещения и защищая их от прямых солнечных лучей. То же самое они делают и на советских многоэтажках, и у каждой — свой узор.

Здание гостиницы «Узбекистан» в Ташкенте Актан Темирканов/Sputnik/РИА Новости

Обязательно нужно увидеть в Ташкенте здание гостиницы «Узбекистан», построенное в 1974 году. Геометричная теневая решетка закрывает весь фасад. Еще один образец советского модернизма — здание Государственного музея истории Узбекистана, возведенное в 1970-м под Музей Ленина. Сейчас посмотреть на него можно только со стороны — музей закрыт на ремонт. А вот здание Ташкентского цирка похоже на гигантскую летающую тарелку!

В 1980 году в Ташкенте построили главную концертную площадку — Дворец Дружбы народов. Легкий, воздушный, приземистый, но как будто стремящийся вверх, он стал символом советского сейсмического модернизма.

А еще в Ташкенте нужно непременно спуститься в метро. Только не в час пик: в это время здесь трудно войти в вагон — к счастью, период самой большой загруженности проходит быстро. И когда пустеют перроны, глазу открываются переливающаяся керамическая плитка станции Проспект космонавтов и мозаики станции Алишер Навои.

Ташкент на вкус

Здание базара Чорсу — тоже настоящий архитектурный шедевр. Его купол, напоминающий гигантскую пиалу, спроектировали в 1980-х Владимир Азимов и Сабир Адылов, которые совместили ориенталистскую декоративность с новыми конструктивными решениями.

Рынок Чорсу в Ташкенте Алексей Филиппов/РИА Новости

Но главное все-таки — начинка рынка. Чорсу — один из старейших базаров в Центральной Азии. Здесь продают все, от посуды и одежды до мозговых косточек и разных видов курута. Тут можно и нужно пробовать: даже если вам с детства мама запрещала кушать на рынке немытые фрукты, на Чорсу разрешается устраивать праздник непослушания (кстати, и на других рынках Ташкента тоже). Ешьте все, что дают, — курагу, изюм, миндаль, вяленую дыню, шарики твердого сыра, ломтики мандарина, хурму. Отдельный вид туристического развлечения — возможность торговаться, на которую заточены здешние продавцы. Правда, это скорее аттракцион, чем возможность сэкономить. Да и о какой экономии идет речь, если килограмм свежего миндаля стоит в несколько раз меньше, чем в Москве. И это очень хороший миндаль!

Напробовавшись сладких сухофруктов — таких сладких, что никакой халвы не захочется, — можно отправляться есть нормально, по-человечески. В Обжорных рядах на Чорсу высятся горы плова и нарына (тонкой лапши с кониной), жареной рыбы, самсы, манты и гуммы (это такие пончики с ливером). Варятся шурпа из баранины и хасып — толстая колбаса из субпродуктов. И все это можно купить и отправиться поглощать за ближайший угол.

Ташкент когда-то назвали «городом хлебным» по очень печальной причине — это выражение из повести писателя Александра Неверова 1923 года, в которой он описывает путь мальчика из голодающего Поволжья: он едет в изобильный Ташкент за хлебом для своей семьи. Сегодня тоже хочется называть столицу Узбекистана хлебной — а точнее, хлебосольной. Потому что на каждом углу здесь пахнет свежей выпечкой или специями. И вкусно — везде!

Бывалые путешественники уверены, что в Ташкенте нужно есть в самых простых, незамысловатых местах со столами, накрытыми клеенкой. Но город развивается — и ему уже не хватает маленьких заведений, где готовят плов, лагман, манты или самсу. Неудивительно, что на карте появляются новые кофейни и рестораны итальянской, грузинской, паназиатской кухни. И там тоже по-ташкентски вкусно.

Пресс-служба ресторана Kitana

В 2021 году, когда туристический бум в Узбекистане уже намечался, свой первый ресторан здесь открыл российский холдинг Family Garden. Сейчас в Ташкенте — два грузинских ресторана «PRO.Хинкали», классический итальянский «Сорренто», северокавказский «Южанин», паназиатский KITANA Asia Grill, и — самый дерзкий проект — узбекский Lali. И все это — отличные места для стильного завтрака или модного ужина с продуманной винной картой и коктейлями. Не только для туристов: глава холдинга Ерванд Галстян говорит, что он ждет в своих ресторанах именно местных жителей.

Ресторан «Сорренто» Пресс-служба ресторана «Сорренто»

И правда, чем плохо позавтракать в «Сорренто»? В меню — вся итальянская классика, от пасты и равиоли ручного приготовления до джелато. Плюс — каши, омлет со страчателлой и английский маффин, хашбраун с форелью и бриошь с ростбифом.

Обедать, конечно, лучше сытно — в «PRO.Хинкали» готовят идеальные хинкали, сочную долму, шашлык и люля-кебаб, суп харчо и котлеты из баранины. Или в Lali, ресторане узбекской кухни, где в одном месте можно попробовать все хиты национальной гастрономии и даже в нескольких вариантах: нужно брать праздничный плов, вагури — нежное каре молочного ягненка — и непременно алатскую самсу прямоугольничком, которая становится настоящим открытием.

Для праздничного ужина хорош «Южанин»: здесь можно смело заказывать хычины и чебуреки, томленую в печи голень ягненка и баранью лопатку, приготовленную в тажине. А еще здесь есть караоке и музыкальная программа, так что вечер точно не будет томным. KITANA Asia Grill — и вовсе моднейшее заведение с японским грилем робата, а это значит, что здесь непременно нужно есть шашлычки кушияки. Меню обширное — не очень понятно, как удается доставить сюда свежайшую рыбу, но сашими из лосося и гребешка хороши. Из лосося вообще прекрасно все — и татаки с авокадо, огурцом, соусом шисо-юдзу и красной икрой, и тартар с гуакамоле и васаби.

***

Ташкент — город, из которого правда жаль уезжать, пусть он даже и провожает тебя мелким дождем и ветром. Причем не понимаешь, почему оставил именно здесь кусочек сердца — то ли подействовал шум арыка, то ли пение скворца, то ли подсыпают что-то в изюм на рынке. А может, дело в том, что здесь живут невероятные люди — искренне гостеприимные, открытые, честные и очень добрые.