На Колыме медикам пришлось на вертолете добираться до работника артели

В Магаданской области спасатели с помощью санитарной авиации доставили в медицинское учреждение работника артели добровольное, обычно временное, объединение людей для совместного выполнения работ, которому стало плохо на отдаленном участке. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел в Ягоднинском районе. Один из работников артели почувствовал резкое недомогание и потерял сознание, из-за чего потребовалась срочная медицинская помощь. При этом до ближайшего населенного пункта было около 490 км труднопроходимой местности.

Для эвакуации пострадавшего спасатели МЧС и медики вылетели на вертолете Ми-8 авиации Колымы. После посадки воздушного судна до мужчины пришлось добираться на снегоходах. Спасатели доставили его к вертолету в специальных санях и подняли на борт, где врачи оказали первую помощь.

По прибытии в Магадан мужчину госпитализировали в областную больницу, уточнили в МЧС.

