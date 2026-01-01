Размер шрифта
Новости. Общество

На Колыме медикам пришлось на вертолете добираться до работника артели

МЧС: на Колыме потерявшего сознание работника артели эвакуировали на вертолете
МЧС Магаданской области

В Магаданской области спасатели с помощью санитарной авиации доставили в медицинское учреждение работника артели добровольное, обычно временное, объединение людей для совместного выполнения работ, которому стало плохо на отдаленном участке. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел в Ягоднинском районе. Один из работников артели почувствовал резкое недомогание и потерял сознание, из-за чего потребовалась срочная медицинская помощь. При этом до ближайшего населенного пункта было около 490 км труднопроходимой местности.

Для эвакуации пострадавшего спасатели МЧС и медики вылетели на вертолете Ми-8 авиации Колымы. После посадки воздушного судна до мужчины пришлось добираться на снегоходах. Спасатели доставили его к вертолету в специальных санях и подняли на борт, где врачи оказали первую помощь.

По прибытии в Магадан мужчину госпитализировали в областную больницу, уточнили в МЧС.

До этого в горах Карачаево-Черкесии спасли троих туристов, которые сорвались. Всего в группе было пять человек, однако упали только трое. В результате они получили множественные травмы, двое — черепно-мозговые травмы, еще один — серьезные повреждения коленных суставов.

Ранее россиянку с тяжелым инсультом 1000 км везли на обычной скорой по трассе.

