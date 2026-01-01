Одна из стран Африки захотела поставлять в Россию пиво

Намибия рассмотрит возможность поставок в Россию пива и говядины. Об этом заявила посол страны в Москве Моника Ндилиавике Нашанди в беседе с РИА Новости.

«Сегодня я думала о том, почему мы не думаем о том, чтобы экспортировать пиво из Намибии. Это лучшее пиво в мире», — сказала дипломат.

Она выразила уверенность, что в России полюбят это пиво. Также посол заявила, что в Намибии «отличная» говядина, и страна могла бы экспортировать в РФ это мясо и продукты из него.

До этого стало известно, что Чили по итогам первого полугодия 2025 года существенно нарастила экспорт вина в Россию, достигнув максимальных объемов, начиная с 2021 года. По данным платформы ООН Comtrade, за первые шесть месяцев прошлого года латиноамериканская страна поставила в РФ вина на $12,2 млн, что почти на 22% больше, чем в 2024 году.

Винные «флагманы» Чили — это вина из сортов винограда каберне совиньон и карменера. Также популярно мерло, пино нуар и шираз, а среди белых — совиньон блан и шардоне.

Ранее Италия за год поставила России одежду и продукты на более €300 млн.