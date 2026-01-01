Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

За ночь средства ПВО отразили атаку на регионы России более 160 дронов

Минобороны: над регионами России ночью уничтожили 168 дронов
haberturk.com

За ночь силы ПВО уничтожили 168 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 61 дрон был сбит над Брянской областью, 25 — над Краснодарским краем, 23 — над Тульской областью, 16 — над Крымом. Еще 12 беспилотников перехватили над Московским регионом, в том числе девять аппаратов, направлявшихся к Москве.

Кроме того, семь БПЛА уничтожили над Калужской областью, а 24 — над акваторией Азовского моря.

В течение декабря средства ПВО уничтожили 6503 украинских беспилотных летательных аппарата, пытавшихся проникнуть на территорию России. Пиковые значения по количеству сбитых дронов пришлись на 15 и 25 декабря, когда было нейтрализовано 545 и 472 единицы соответственно.

Основной зоной атак БПЛА была европейская часть России. Российские вооруженные силы отвечают на атаки ВСУ, нанося высокоточные удары с воздуха, моря и земли, а также с использованием беспилотников, исключительно по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

Ранее Минобороны опубликовало кадры обломков дрона, атаковавшего резиденцию Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27543817_rnd_3",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+