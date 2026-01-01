За ночь средства ПВО отразили атаку на регионы России более 160 дронов

За ночь силы ПВО уничтожили 168 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 61 дрон был сбит над Брянской областью, 25 — над Краснодарским краем, 23 — над Тульской областью, 16 — над Крымом. Еще 12 беспилотников перехватили над Московским регионом, в том числе девять аппаратов, направлявшихся к Москве.

Кроме того, семь БПЛА уничтожили над Калужской областью, а 24 — над акваторией Азовского моря.

В течение декабря средства ПВО уничтожили 6503 украинских беспилотных летательных аппарата, пытавшихся проникнуть на территорию России. Пиковые значения по количеству сбитых дронов пришлись на 15 и 25 декабря, когда было нейтрализовано 545 и 472 единицы соответственно.

Основной зоной атак БПЛА была европейская часть России. Российские вооруженные силы отвечают на атаки ВСУ, нанося высокоточные удары с воздуха, моря и земли, а также с использованием беспилотников, исключительно по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

Ранее Минобороны опубликовало кадры обломков дрона, атаковавшего резиденцию Путина.