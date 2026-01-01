Размер шрифта
Сальдо заявил о погибших после атаки беспилотников на гостиницу в Хорлах

Сальдо: в поселке Хорлы 24 человека погибли, 50 пострадали при ударе ВСУ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Херсонской области в новогоднюю ночь был нанесен удар беспилотниками по месту, где мирные жители отмечали праздник, в результате чего есть погибшие и десятки пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

По данным, три БПЛА атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы. Предварительно сообщается о более чем 50 пострадавших и 24 погибших, включая ребенка. Губернатор отметил, что многие люди погибли в огне.

Сальдо заявил, что один из беспилотников был оснащен зажигательной смесью, подобной тем, которые, по его словам, ранее использовались для поджогов полей. Он подчеркнул, что удар был нанесен целенаправленно и после проведения разведки, практически в момент новогоднего боя курантов.

По его словам, из-за сильного пожара спасти больше людей не удалось, ликвидация возгорания продолжалась до утра. Сейчас врачи оказывают помощь пострадавшим и борются за их жизни.

Губернатор добавил, что Херсонская область скорбит вместе с семьями погибших, и заверил, что пострадавшим и родственникам будет оказана вся необходимая поддержка.

Ранее в Краснодарском крае обломки дронов повредили два частных дома.

