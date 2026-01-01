ТАСС: ВСУ потеряли до взвода при ударе ВС РФ по казармам в Черниговской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до взвода личного состава при ударе российских военных по казармам учебного центра в Черниговской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах России.

Источник агентства уточнил, что удары по объекту противника наносились при помощи беспилотника «Герань-2». Были поражены казармы ВСУ в районе населенного пункта Прогресс. Уточняется, что в учебной центре проводилась подготовка операторов ударных дронов.

До этого украинский офицер Антон Сербин пожаловался, что Вооруженные силы России уничтожили главный производственный объект Украины по созданию боеприпасов. Он уточнил, что речь идет об объекте в городе Шостка Сумской области Украины. По информаци французской газеты Le Monde, этот населенный пункт является главным промышленным центром страны по производству взрывчатых веществ и боеприпасов. Издание подчеркивает, что местные заводы «Звезда» и «Импульс», которые занимаются созданием пороха и детонаторов, за 2024 год несколько раз подвергались атакам со стороны ВС РФ, в том числе 31 декабря.

27 декабря в российских силовых структурах рассказали об уничтожении цеха ВСУ по изготовлению ракетного вооружения в Харькове. По словам источника, удары наносились высокоточным оружием.

