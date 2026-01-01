Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

ВСУ потеряли до взвода бойцов при ударе российских «Гераней» по казармам на Украине

ТАСС: ВСУ потеряли до взвода при ударе ВС РФ по казармам в Черниговской области
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до взвода личного состава при ударе российских военных по казармам учебного центра в Черниговской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах России.

Источник агентства уточнил, что удары по объекту противника наносились при помощи беспилотника «Герань-2». Были поражены казармы ВСУ в районе населенного пункта Прогресс. Уточняется, что в учебной центре проводилась подготовка операторов ударных дронов.

До этого украинский офицер Антон Сербин пожаловался, что Вооруженные силы России уничтожили главный производственный объект Украины по созданию боеприпасов. Он уточнил, что речь идет об объекте в городе Шостка Сумской области Украины. По информаци французской газеты Le Monde, этот населенный пункт является главным промышленным центром страны по производству взрывчатых веществ и боеприпасов. Издание подчеркивает, что местные заводы «Звезда» и «Импульс», которые занимаются созданием пороха и детонаторов, за 2024 год несколько раз подвергались атакам со стороны ВС РФ, в том числе 31 декабря.

27 декабря в российских силовых структурах рассказали об уничтожении цеха ВСУ по изготовлению ракетного вооружения в Харькове. По словам источника, удары наносились высокоточным оружием.

Ранее главком ВСУ назвал условие для справедливого мира на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27543853_rnd_3",
    "video_id": "record::0a32055c-741c-4593-97f3-3a5e9d033ece"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+