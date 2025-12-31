Die Welt: европейские страны готовятся отправить на Украину до 15 тысяч военных

Европейские страны выразили готовность после прекращения огня на Украине отправить в страну военный контингент численностью до 15 тысяч человек. При этом Франция и Великобритания утверждают, что могут сделать это даже без получения мандата ООН или Евросоюза. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что амбиции европейских политиков «застилают глаза», и предупредил, что западные войска при заходе на Украину станут для РФ законной целью.

Ряд европейских государств из так называемой «коалиции желающих» готовятся к отправке на Украину своих военнослужащих для контроля соблюдения перемирия в случае его заключения. Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники.

«Планы, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже окончательно разработаны. В основном они подготовлены военными экспертами британских и французских вооруженных сил при сотрудничестве с Брюсселем», — пишет издание.

Предварительно, контингент может составить от 10 до 15 тысяч военнослужащих.

Наибольшее рвение проявляют Франция и Великобритания — они выразили намерение направить войска даже без получения мандата ООН или Евросоюза . По словам их представителей, для такого шага им достаточно получения от Киева «приглашения».

По предложениям европейцев, контроль за соблюдением перемирия в воздухе и на море при этом будут выполнять соседние с Украиной страны. При этом серьезную роль могут отвести Турции.

Кроме того, по данным украинского издания «Телеграф», «коалиция желающих» подготовила карту, на которой отметила потенциальные места размещения на Украине своих военнослужащих. Подразделения, которые предлагается назвать «силами обеспечения безопасности» или «силами сдерживания», предлагается разместить в удалении от текущей линии фронта. При этом США отправлять свои войска не будут, однако европейцы все равно рассчитывают, что Вашингтон примет активное участие в предоставлении Киеву гарантий безопасности.

Рассматривается и вариант отдельной отправки специалистов, которые займутся обучением личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако это потребует от Евросоюза расширить мандат консультативной миссии (EUAM) и миссии военной помощи ЕС (EUMAM).

Отправка военных наряду с другими гарантиями безопасности будет обсуждаться на встрече коалиции 6 января 2026 года в Париже, пишет издание.

Позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что желает видеть западные армии на украинской земле.

«Присутствие международных войск — это действенные гарантии безопасности, усиление тех гарантий безопасности, которые партнеры уже нам предлагают, и это уверенность украинских граждан <...>»,

— приводит его слова портал Новости.LIVE.

30 декабря Зеленский на пресс-конференции заявил, что в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом во Флориде они также обсуждали отправку американского контингента. По его словам, это стало бы «сильной позицией в гарантиях безопасности». Реакцию Трампа на это предложение он не раскрыл.

Как пишет агентство Укринформ, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Вашингтон готов разместить свои войска либо на границе Украины, либо на линии соприкосновения. Он выразил надежду, что этот шаг приведет к завершению конфликта.

Позиция России

Власти России неоднократно заявляли, что выступают категорически против присутствия на Украине западных военнослужащих. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС 28 декабря напомнил, что европейские контингенты при заходе на Украину станут законными целями для российских вооруженных сил:

«Амбиции [европейских политиков] буквально застилают глаза: им не только украинцев не жалко, но и свое собственное население, похоже, тоже не жалко. Чем иначе объяснить продолжающиеся в Европе разговоры о направлении на Украину воинских контингентов в формате «коалиции желающих». Мы уже сто раз заявляли, что в таком случае они станут законной целью для наших вооруженных сил».

5 сентября в выступлении на планерной сессии Восточного экономического форума аналогичное предостережение сделал и президент России Владимир Путин.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости рекомендовал европейским войскам в случае отправки на Украину захватить белые флаги.

«Это позволит им сразу его поднять, чтобы спастись и по-хорошему унести свои ноги с исторически русской земли, оказавшейся в данный момент под властью предателей и нацистов», — сказал военный эксперт.