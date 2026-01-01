Две страны Евросоюза перестали признавать российские паспорта старого образца

Германия и Румыния перестали признавать российские паспорта без биометрии

ФРГ и Румыния больше не признают российские паспорта старого образца. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

В обновленной таблице паспортов третьих стран, которые принимают входящие в Европейский союз государства, указано с 1 января 2026 года Германия и Румыния прекратили признавать российские паспорта без электронного чипа с биометрическими данными владельца.

25 декабря сообщалось, что Польша с 1 апреля 2026 года прекратит признавать небиометрические заграничные паспорта россиян.

Летом 2025 года правительства Литвы и Латвии перестали признавать пятилетние заграничные паспорта граждан России вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией. Мера не коснулась транзитных поездок россиян, которые следуют через границу Литвы в Калининградскую область и обратно железнодорожным транспортом.

Ранее Евросоюз ужесточил контроль за заявлениями на получение виз из России.