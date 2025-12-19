1 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

1 января в России и в мире отмечают Новый год. В нашей стране в праздники принято навещать родных, обмениваться подарками, кататься на «ватрушках» и шутить про прошлогодний хлеб. Православные христиане сегодня вспоминают преподобного Илию Печерского, прототипа былинного богатыря Ильи Муромца. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 1 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 1 января

Новый год

Отмечать Новый год 1 января в России начали по указу Петра I в 1700 году. До этого на Руси начало года (новолетие) зависело от земледельческого календаря: его праздновали 1 марта, а затем — 1 сентября.

Российский Новый год вобрал в себя элементы светской европейской культуры и народных традиций, став семейным праздником. Сегодня его сложно представить без нарядной елки, обильного стола и боя курантов.

Интересный факт 1 января «назначил» Новым годом правитель Рима, диктатор Гай Юлий Цезарь в 46 году до нашей эры. Римляне посвятили этот день богу начал, дверей и выбора Янусу, которого изображали с двумя лицами: одно смотрело в будущее, а другое — в прошлое. В честь него получил свое название месяц январь.

Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Международный день похмелья

«Пить надо меньше! Надо меньше пить!» — восклицал Женя Лукашин в любимом новогоднем фильме россиян «Ирония судьбы, или С легким паром!». Однако следовать этому совету получается не у всех, и утро 1 января для многих начинается с борьбы с последствиями застолья.

Считается, что идея этой несерьезной даты родилась как маркетинговый ход: одна из английских компаний якобы запустила 1 января рекламу своего антипохмельного средства. Как бы то ни было, день нашел отклик во многих странах, где применяют свои народные рецепты «спасения». В России традиционно пьют огуречный или капустный рассол, травяной чай или… пиво. Итальянцы часто полагаются на крепкий кофе, а в Германии популярна комбинация из селедки с солеными огурцами.

Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Всемирный день мира

С 1968 года по инициативе Римско-католической церкви 1 января отмечается Всемирный день мира. В этот день верующие молятся о прекращении войн и ниспослании спокойствия. Девиз дня: «Прости, и ты обретешь мир». Помимо религиозных церемоний, проходят общественные акции, которые привлекают внимание к страшным последствиям вооруженных конфликтов и напоминают о важности диалога.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 1 января в других странах

Триумф революции — Куба. В этот государственный праздник кубинцы вспоминают события революции 1959 года, когда войска во главе с Фиделем Кастро вошли в столицу страны Гавану, положив конец диктатуре Фульхенсио Батисты. Событие определило дальнейший путь Кубы, а Кастро вошел в историю как одна из самых знаковых политических фигур XX века.

День независимости — Гаити. 1 января 1804 года в результате восстания гаитяне образовали независимое государство, освободившись от колониального господства Франции. С тех пор эту дату отмечают как День независимости. Празднование включает парады, карнавальные шествия и танцы.

Религиозные праздники 1 января

День памяти преподобного Илии Муромца, Печерского

Преподобный Илия Печерский — воин и монах, служивший, по преданию, во времена князя Владимира Мономаха. Согласно легенде, от рождения он был немощен и не мог ходить. После того как неизвестные странники напоили его водой, он встал на ноги и ощутил в себе богатырскую мощь.

Во многих старинных источниках говорится о том, что преподобный Илия — это известный русский былинный богатырь Илья Муромец. Впервые об этом упоминается в 1594 году в записках австрийского дворянина Эриха Лясоты, посетившего Киев.

В конце 1980-х годов была проведена антропологическая экспертиза, которая подтвердила обстоятельства жизни святого — от детского заболевания позвоночника, в результате чего он не мог двигаться, до тяжелых ранений, полученных в битвах.

Илия Печерский Olga Selezneva/Wikimedia Commons

День памяти святого мученика Вонифатия Тарсийского

Святой Вонифатий жил в Риме в конце III века, в период жестоких гонений на христиан. Известно, что он был управляющим имения знатной римлянки Аглаиды, вел греховную жизнь, но тяготился этим. Когда он оказался в Малой Азии, то стал свидетелем преследования и пыток христиан. Вонифатий так проникся их мужеством, что открыто объявил себя христианином. За это его подвергли жестоким истязаниям и обезглавили. Тело святого доставили в Рим, где Аглаида построила в его честь храм и посвятила остаток жизни молитве и милосердию.

Святой Вонифатий почитается в православной традиции как небесный покровитель всех, кто стремится избавиться от греховных страстей, особенно от недуга пьянства. Не случайно память святого приходится на 1 января, следующий за новогодними излишествами день. Это своеобразное напоминание о возможности начать трезвую жизнь с нового года, опираясь на помощь свыше.

Кстати В дореволюционной России при многих храмах действовали общества трезвости во имя святого Вонифатия. Например, такое объединение с 1890 года существовало при церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге.

Торжество Пресвятой Богородицы у католиков

Это один из главных праздников в Католической церкви, посвященный Деве Марии. Он отмечается 1 января и завершает Октаву Рождества Христова. Само название «торжество» указывает на высший ранг события в литургическом календаре.

Высокий статус празднования связан с событием 431 года, когда на III Вселенском (Эфесском) соборе отцы церкви осудили учение архиепископа Константинопольского Нестория, считавшего, что Мария родила человека Иисуса. Церковь провозгласила догмат о Пресвятой Деве Марии как о Матери Бога, поскольку в Иисусе Христе нераздельно соединены божественная и человеческая природа.

Сурбаран. Мадонна делла Мизерикордия Wikimedia Commons

Православная церковь 1 января также чтит память: • мучеников Илии, Прова и Ариса, египтян;

• мучеников Полиевкта и Тимофея, диакона;

• святого Вонифатия Милостивого, епископа Ферентийского;

• святого Григория, епископа Омиритского. Католическая церковь в этот день вспоминает: • святого Агриппина, епископа Августодунского (Отёнского);

• святого мученика Алмахия (Телемаха);

• святого Викентия Марии Страмби, епископа Мачератского и Толентинского;

• святого Вильгельма (Гийома) Дижонского;

• святой Евфросинии Александрийской, девы;

• святой мученицы Здиславы;

• святого Фульгенция Руспийского.

Народные праздники и приметы 1 января

На Руси церковь чтила память преподобного Илии Муромца, Печерского. В народном сознании его образ был прочно связан с могучим богатырем, героем былин. Во многих губерниях верили, что Илья Муромец ездит по небу «на шести конях», и поэтому раздаются раскаты грома. Святому молились о защите дома, благополучии, крепости духа. Илию просили и о сохранении скота. В праздник домашним животным старались дать лучший корм, чтобы они были здоровы весь год.

В этот день было принято гадать. Брали 12 луковиц, по числу месяцев в году, срезали у них верхушки и сыпали сверху соль. Если за ночь соль на луковице становилась влажной, то месяц будет дождливым и сырым. Сухая соль сулила хорошую погоду в этом месяце.

Приметы

Метель и сильный ветер предвещают неурожайный год и проблемы в хозяйстве.

Снегопад или иней обещают добрый урожай ржи и овса.

Звездная ночь — к хорошему урожаю гороха и чечевицы.

Какие исторические события произошли 1 января

45 год до н. э. — по указу Юлия Цезаря в Римской республике введен юлианский календарь.

1622 год — папская канцелярия приняла решение считать началом года 1 января (ранее год начинался 25 марта).

— папская канцелярия приняла решение считать началом года 1 января (ранее год начинался 25 марта). 1788 год — вышел первый номер английской газеты The Times.

— вышел первый номер английской газеты The Times. 1863 год — президент США Авраам Линкольн подписал «Прокламацию об освобождении рабов». Документ объявлял свободными всех рабов на территории мятежных южных штатов, что кардинально изменило характер Гражданской войны, придав ей идею борьбы за свободу.

— президент США Авраам Линкольн подписал «Прокламацию об освобождении рабов». Документ объявлял свободными всех рабов на территории мятежных южных штатов, что кардинально изменило характер Гражданской войны, придав ей идею борьбы за свободу. 1874 год — в России изданы Манифест о введении всеобщей воинской повинности и Устав воинской повинности.

— в России изданы Манифест о введении всеобщей воинской повинности и Устав воинской повинности. 1905 год — основан английский футбольный клуб «Челси», впоследствии ставший одним из самых титулованных и популярных клубов мира.

— основан английский футбольный клуб «Челси», впоследствии ставший одним из самых титулованных и популярных клубов мира. 1925 год — столица Норвегии Христиания официально переименована в Осло.

— столица Норвегии Христиания официально переименована в Осло. 1932 год — открыт Нижегородский автомобильный завод (НАЗ), выпускавший автомобили по лицензии Ford. В том же году он был переименован в Горьковский автомобильный завод (ГАЗ).

— открыт Нижегородский автомобильный завод (НАЗ), выпускавший автомобили по лицензии Ford. В том же году он был переименован в Горьковский автомобильный завод (ГАЗ). 1944 год — в ночь на 1 января впервые прозвучал государственный гимн СССР на музыку Александра Александрова.

— в ночь на 1 января впервые прозвучал государственный гимн СССР на музыку Александра Александрова. 1968 год — на Центральном телевидении СССР впервые вышла в эфир главная информационная программа страны — «Время».

1969 год — состоялась премьера первого выпуска мультфильма «Ну, погоди!».

— состоялась премьера первого выпуска мультфильма «Ну, погоди!». 1998 год — в России проведена деноминация, в оборот вновь вернулась копейка.

FedotovAnatoly/Shutterstock/FOTODOM

1999 год — в 11 странах Европейского союза была введена единая валюта — евро (сначала только в безналичном обороте), что стало одним из важнейших шагов европейской интеграции.

Дни рождения и юбилеи 1 января

В 1863 году родился Пьер де Кубертен — французский общественный деятель, инициатор возрождения современных Олимпийских игр и основатель Международного олимпийского комитета (МОК).

— французский общественный деятель, инициатор возрождения современных Олимпийских игр и основатель Международного олимпийского комитета (МОК). В 1893 году родился Иван Панфилов — советский военачальник, генерал-майор, Герой Советского Союза.

— советский военачальник, генерал-майор, Герой Советского Союза. В 1909 году родился Степан Бандера — идеолог и организатор украинского националистического движения.

— идеолог и организатор украинского националистического движения. В 1919 году родился Джером Дэвид Сэлинджер — американский писатель-затворник , автор культового романа «Над пропастью во ржи», оказавшего огромное влияние на мировоззрение послевоенного поколения.

— американский , автор культового романа «Над пропастью во ржи», оказавшего огромное влияние на мировоззрение послевоенного поколения. В 1919 году родился Даниил Гранин — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель.

— советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель. В 1919 году родился Игорь Владимиров — актер и режиссер театра и кино, педагог, народный артист СССР.

— актер и режиссер театра и кино, педагог, народный артист СССР. В 1925 году родился Вениамин Баснер — советский композитор, автор музыки к более чем 100 кинофильмам, включая картины «Полосатый рейс», «Судьба человека», «Дни Турбиных».

— советский композитор, автор музыки к более чем 100 кинофильмам, включая картины «Полосатый рейс», «Судьба человека», «Дни Турбиных». В 1927 году родился Морис Бежар — французский танцовщик, балетмейстер, хореограф.

Кто отмечает день рождения 1 января

88 лет исполняется Фрэнку Ланджелле — американскому актеру театра и кино, лауреату премии «Тони», известному по ролям в фильмах «Дракула» и «Фрост против Никсона».

Актер Фрэнк Ланджелла Caters News Agency Ltd/Global Look Press

86 лет исполняется Мишель Мерсье — французской актрисе кино и телевидения. Мировую известность ей принесла роль Анжелики в одноименном сериале 1964—1968 годов.

— французской актрисе кино и телевидения. Мировую известность ей принесла роль Анжелики в одноименном сериале 1964—1968 годов. 83 года исполняется Сергею Шакурову — советскому и российскому актеру театра, кино и дубляжа.

Сергей Шакуров Евгений Одиноков/РИА «Новости»