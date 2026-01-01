Размер шрифта
Силы ПВО сбили ночью над Воронежской областью пять дронов

Гусев: над Воронежской областью уничтожены пять беспилотников
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Воронежской областью пять беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он уточнил, что вражеские дроны были в течение ночи обнаружены и уничтожены над двумя муниципалитетами области. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

В регионе объявлен отбой опасности беспилотной атаки.

1 января стало известно, что силы противовоздушной обороны в течение пяти часов уничтожили над Тульской областью 23 украинских дрона.

В этот же день сообщалось, что атака украинских беспилотных летательных аппаратов привела к повреждениям двух частных домов в станице Северской Краснодарского края.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО России успешно перехватили и уничтожили десять вражеских БПЛА, двигавшихся в направлении российской столицы.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о сбитых за месяц дронах. 

