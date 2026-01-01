Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Ким Чен Ын направил новогоднее поздравление военным КНДР за рубежом

Ким Чен Ын поздравил с Новым годом военных КНДР, служащих в России
KCNA/AP

Председатель КНДР Ким Чен Ын поздравил с Новым годом солдат и офицеров Корейской народной армии, задействованных в зарубежных операциях. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«За вами Пхеньян и Москва. Благодаря вашему самопожертвованию и самоотверженности крепнут боевое братство, дружба и нерушимые союзнические отношения КНДР и России», — заявил лидер КНДР.

Он призвал бойцов сохранять мужество и отметил, что их служба ведется ради братского российского народа, чести корейцев и достоинства государства.

Ким Чен Ын также передал новогодние поздравления от имени партии, государства, народа, военнослужащих всей армии и семей солдат всем участникам зарубежных операций. Он подчеркнул, что, несмотря на нахождение вдали от родины, они остаются близки сердцу партии и народа как гордые сыновья страны.

Кроме того, председатель государственных дел отметил, что испытывает особые чувства к военнослужащим, которые в праздничные дни продолжают нести службу в полной боевой готовности за рубежом. Он выразил надежду на скорую встречу с солдатами и офицерами Корейской народной армии и призвал их уделять внимание собственной безопасности.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, в свою очередь, отмечал, что военнослужащие КНДР при отражении вторжения украинских войск действовали совместно с российскими военными и продемонстрировали высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм. Он также напоминал, что бойцы Корейской народной армии участвовали в разминировании территории Курской области.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Курске создадут памятник боевому братству КНДР и России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27543859_rnd_3",
    "video_id": "record::5e327dad-d731-4b05-ae5f-894170a9a613"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+