Ким Чен Ын направил новогоднее поздравление военным КНДР за рубежом

Председатель КНДР Ким Чен Ын поздравил с Новым годом солдат и офицеров Корейской народной армии, задействованных в зарубежных операциях. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«За вами Пхеньян и Москва. Благодаря вашему самопожертвованию и самоотверженности крепнут боевое братство, дружба и нерушимые союзнические отношения КНДР и России», — заявил лидер КНДР.

Он призвал бойцов сохранять мужество и отметил, что их служба ведется ради братского российского народа, чести корейцев и достоинства государства.

Ким Чен Ын также передал новогодние поздравления от имени партии, государства, народа, военнослужащих всей армии и семей солдат всем участникам зарубежных операций. Он подчеркнул, что, несмотря на нахождение вдали от родины, они остаются близки сердцу партии и народа как гордые сыновья страны.

Кроме того, председатель государственных дел отметил, что испытывает особые чувства к военнослужащим, которые в праздничные дни продолжают нести службу в полной боевой готовности за рубежом. Он выразил надежду на скорую встречу с солдатами и офицерами Корейской народной армии и призвал их уделять внимание собственной безопасности.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, в свою очередь, отмечал, что военнослужащие КНДР при отражении вторжения украинских войск действовали совместно с российскими военными и продемонстрировали высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм. Он также напоминал, что бойцы Корейской народной армии участвовали в разминировании территории Курской области.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Курске создадут памятник боевому братству КНДР и России.