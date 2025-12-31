Взыскали с процентами. Девятерых дропперов обязали выплатить Долиной 49 млн рублей

Андрей Основа, курьер Анжела Цырульникова и Артур Каменецкий (слева направо) во время заседания по уголовному делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной в Балашихинском городском суде, 28 ноября 2025 года

Суд обязал девятерых жителей Йошкар-Олы, причастных к афере с продажей квартиры Ларисы Долиной, выплатить певице компенсацию в размере почти 49 миллионов рублей. С дропперов взыскали полученные ими суммы с процентами. Один из фигурантов дела Долиной — 21-летний мужчина — получил четыре года колонии после того, как нашел «подработку» в интернете. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Суд Йошкар-Олы обязал девятерых дропперов (сообщников мошенников, которые помогают им выводить похищенные средства), причастных к афере с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники, выплатить ей в качестве компенсации 48,95 миллиона рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление инстанции.

«Требования <…> о взыскании неосновательного обогащения подлежат удовлетворению в пользу Долиной Л.А. С Леонтьева Д. М. подлежит взысканию сумма неосновательного обогащения в размере 5 млн рублей, с Основы А.Д. — 13,5 млн рублей, с Южаниной В.С. — 13 млн рублей, с Кондукторова В.В. — 4 млн рублей, с Миловатского Н.В. — 4,1 млн рублей, с Быстровой М.А. — 7,5 млн рублей, с Кольцова Д.А. — 7 млн рублей, с Горячева Р.А. — 3 млн рублей, с Герцена О.В. — 4 млн рублей», — говорится в решении суда.

Все подсудимые являются жителями Йошкар-Олы. Каждому из них Долина, действуя по указаниям мошенников, перевела часть денег, полученных с продажи квартиры Полине Лурье. Суд взыскал с дропперов полученные ими суммы с процентами.

Некоторые из этих девяти человек проходят по делу в качестве свидетелей, другие же, постановил суд, участвовали в обмане осознанно, а потому получили реальные сроки. Так, следователи выяснили, что 21-летний Андрей Основа нашел в интернете «подработку», в рамках которой за 20 тысяч рублей оформил банковскую карту и отдал ее преступникам . Когда же Долина перечислила на нее 4,5 миллиона, он по заданию кураторов снял с карты 2,75 миллиона рублей. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима.

43-летний ранее судимый Дмитрий Леонтьев покупал сим-карты и передавал их мошенникам, чтобы они могли звонить своим жертвам. Кроме того, он также обналичил и отдал аферистам часть денег певицы. Суд назначил ему 7 лет колонии особого режима.

Как обманули Долину

В апреле 2024 года Долиной позвонил мошенник, который с помощью нейросети подделал голос ректора МГИК Екатерины Кудриной. Он предупредил ее о «важном звонке» от правоохранителей. Затем с ней связался человек, представившийся сотрудником ФСБ. Он использовал стандартную схему — убедил жертву, что к ее банковскому счету якобы получили доступ преступники, а потому предложил «помочь спасти ее деньги», переведя их на «безопасные счета» и передав через курьера.

Затем звонок перешел якобы сотруднику Росфинмониторинга. Чтобы войти в доверие, он прислал фото паспорта на имя Андрея Лукина, фотография в котором сильно напоминала американского актера Тома Холланда (позже выяснилось, что документ был поддельным, а человеком на фото был некто по фамилии Говоров, похожий на артиста). Артистке звонили под разными предлогами на протяжении нескольких месяцев. В какой-то момент ей заявили, что под залог ее квартиры был оформлен кредит, и для того, чтобы сохранить недвижимость, ее будто бы нужно «фиктивно» продать, а деньги передать правоохранителям. В результате Долина заключила с Полиной Лурье договор купли-продажи на 112 млн рублей. Деньги она передала мошенникам, и лишь затем поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Освободила ли Долина спорную квартиру

Хотя Лурье попросила Долину освободить квартиру в Хамовниках до 30 декабря, певица не спешит съезжать — вывести все вещи она обещает не раньше 5 января. При этом, по словам адвоката покупательницы жилья Светланы Свириденко, юридически Долина должна была съехать в день решения суда, то есть 25 декабря.

Несмотря на попытки отсрочить выселение, Долина не намерена обжаловать решение суда, заявила РИА Новостиее адвокат Мария Пухова.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре с «Газетой.Ru» указал, что новогодние праздники позволят Долиной, при желании, саботировать постановление о выселении на протяжении еще нескольких недель . Сначала новому владельцу квартиры потребуется обратиться в суд, и лишь затем приставы возбудят исполнительное производство. Сначала они могут дать певице время добровольно покинуть жилье и только в случае нового отказа применят силу.

Тем не менее Лурье, как Свириденко сообщила РИА Новости, не хотела бы прибегать к помощи приставов. Она рассчитывает, что с Долиной удастся договориться.

Активный переезд народная артистка России начала утром 29 числа. К ее дому подъехали несколько грузовых «Газелей», которые заполнили одеждой и другими вещами певицы. Ее имущество отвезли на склад, расположенный на заднем дворе Федерации шахмат России. По данным Telegram-канала Mash, аренда обошлась Долиной в 300 тысяч рублей. Портал «Абзац» уточняет, что съем этого помещения стоит от 639 до 737 тысяч рублей в месяц. При этом не известно, на какой срок она арендовала склад.

На следующий день транспортировка вещей продолжилась. По информации РИА Новости, певица вывезла в том числе свое электронное пианино стоимостью около миллиона рублей.

Концерты Долиной

Несмотря на потерю квартиры и обещание перестать за нее бороться, Долина по-прежнему испытывает проблемы из-за ущерба, нанесенного своей репутации. Как рассказал«Газете.Ru» продюсер Павел Рудченко, на первый в 2026 году сольный концерт певицы, запланированный на 27 января, продано всего 14 билетов , из-за чего мероприятию грозит отмена:

«Никто не хочет терпеть убытки, финансовые потери. Интерес к Ларисе Долиной значительно поутих, и действительно места не продаются на концерты. Некоторые люди даже могут сдавать ранее приобретенные билеты».

Рудченко предположил, что спрос на концерты артистки может восстановиться нескоро. По его мнению, ей стоит изменить стратегию поведения и продумать шаги для восстановления репутации.

В то же время, как пишет РИА Новости, спектакль Театра на Таганке «Фигаро», в котором Долина играет Марселину, собрал почти полный зал.